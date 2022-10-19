Володин предложил депутатам заняться благоустройством военных городков

Депутаты могли бы взять шефство над военным городками, проработав проблемы этих территорий. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе закрытого пленарного заседания.
Мероприятие прошло 19 октября в закрытом для журналистов формате и длилось 2,5 часа. Депутаты встретились с замминистра обороны России Николаем Панковым, обсудив с ним частичную мобилизацию и материальное обеспечение солдат.
«Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий», — говорится в Telegram-канале Госдумы.
Вместе с этим председатель Госдумы дал поручение депутатам. Им предстоит взять на контроль реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации на территории своих субъектов.