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Глава Башкортостана Хабиров подписал указ о создании республиканского оперштаба

Общество
Глава Башкортостана Хабиров подписал указ о создании республиканского оперштаба

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать оперативный штаб в целях реализации указа президента РФ Владимира Путина. В состав новой структуры войдут руководители силовых структур, министерств и организаций.

Башкортостан вошел в список регионов, где объявлен базовый уровень готовности. По словам Хабирова, основная задача в рамках указа — расширить возможности глав субъектов для принятия решений. Об этом говорится на сайте главы Республики Башкортостан.

«Еще один важный акцент – это координация работы управленческих республиканских команд, муниципальных образований и территориальных органов федеральных структур, которые находятся на нашей территории. Это способствует нормальной организованной работе», — добавил Хабиров.

В соответствии с указом Путина Хабиров планирует обеспечить стабильность экономики и выполнить социальные обязательства. Власти поддерживают всех мобилизованных граждан и помогают их семьям.

«Вновь созданный республиканский штаб сосредоточится на решении тех задач, о которых я говорил. В ближайшие дни проведем его заседание, рассмотрим первоочередные вопросы», — заключил Хабиров.

Кроме Башкортостана базовый уровень готовности введен в Петербурге. Руководство оперштаба будет исполнять меры по безопасности населения и усилит охрану транспорта и важных объектов.
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