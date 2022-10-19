Глава Башкортостана Хабиров подписал указ о создании республиканского оперштаба

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать оперативный штаб в целях реализации указа президента РФ Владимира Путина. В состав новой структуры войдут руководители силовых структур, министерств и организаций.
Башкортостан вошел в список регионов, где объявлен базовый уровень готовности. По словам Хабирова, основная задача в рамках указа — расширить возможности глав субъектов для принятия решений. Об этом говорится на сайте главы Республики Башкортостан.
«Еще один важный акцент – это координация работы управленческих республиканских команд, муниципальных образований и территориальных органов федеральных структур, которые находятся на нашей территории. Это способствует нормальной организованной работе», — добавил Хабиров.
В соответствии с указом Путина Хабиров планирует обеспечить стабильность экономики и выполнить социальные обязательства. Власти поддерживают всех мобилизованных граждан и помогают их семьям.
«Вновь созданный республиканский штаб сосредоточится на решении тех задач, о которых я говорил. В ближайшие дни проведем его заседание, рассмотрим первоочередные вопросы», — заключил Хабиров.
Кроме Башкортостана базовый уровень готовности введен в Петербурге. Руководство оперштаба будет исполнять меры по безопасности населения и усилит охрану транспорта и важных объектов.