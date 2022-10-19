Байден объявил о введении дополнительных мер для снижения цен на бензин в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал о «дополнительных мерах для улучшения энергетической безопасности и снижения цен» на бензин в стране. Основные заявления главы государства представил Международный ФАН.
Примечательно, что выступление Джо Байден начал с обвинения президента России Владимира Путина в подорожании бензина в США. По словам хозяина Белого дома, цены на данное топливо «падают недостаточно быстро». В общей сложности Байден объявил о трех мерах, которые власти введут для снижения стоимости бензина в стране.
Так, планируется выпустить дополнительно 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса США. Помимо этого, Байден призвал резко нарастить производство данного энергоресурса в стране, не прерывая переход на «зеленую энергетику».
Президент также обратился ко всем нефтяным компаниям, призвав их «поделиться своими доходами с потребителями». Байден отметил, что они «сидят на рекордных доходах», а США «гарантируют им уверенность». В связи с этим компаниям необходимо увеличить производство нефти прямо сейчас.
Байден также заверил журналистов, что он не использует стратегический нефтяной запас для помощи Демократической партии на предстоящих выборах. Он признал, что цены на американских бензоколонках не снизились в той же степени, что и стоимость нефти. Байден объявил о намерении внести в Конгресс закон, который ускорит введение в строй объектов «зеленой энергетики».
В заключении американский лидер прокомментировал введение военного положения на новых территориях России. По мнению Байдена, это якобы говорит о том, что «Путин в отчаянии».