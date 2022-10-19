Байден объявил о введении дополнительных мер для снижения цен на бензин в США

Байден также заверил журналистов, что он не использует стратегический нефтяной запас для помощи Демократической партии на предстоящих выборах. Он признал, что цены на американских бензоколонках не снизились в той же степени, что и стоимость нефти. Байден объявил о намерении внести в Конгресс закон, который ускорит введение в строй объектов «зеленой энергетики».