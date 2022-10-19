Власти Франции могут закрыть часть железнодорожных линий из-за цен на электроэнергию

Регион Гранд-Эст на востоке Франции может закрыть некоторые линии железной дороги. Об этом пишет издание Figaro со ссылкой на главу местного совета Жана Роттнера.
Причина возможного закрытия железнодорожных линий состоит в высоких ценах на электроэнергию. Власти будут вынуждены пойти на этот шаг, если государство не компенсирует расходы.
«Начиная с 2024 года восемь процентов дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем. Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами – нам совершенно ясно придется закрывать линии», — отметил Роттнер перед началом регионального совета в Страсбурге.
Во Франции продолжаются забастовки. Работники требуют от властей повышения зарплат на фоне роста цен. Среди участников манифестации присутствуют сотрудники из транспортной, энергетической, пищевой промышленности и других сфер.