На Купянском направлении ВС РФ нанесли удары по подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также по местам сосредоточения иностранных наемников в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области. В результате потери националистов составили более 40 человек, четыре бронемашины и три автомобиля.