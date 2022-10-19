События на Украине к 21:00 19 октября: удар по «Иностранному легиону», отказ Израиля поставлять оружие ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 19 октября.
Россия
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности объявил о введении военного положения в ранее присоединенных к РФ регионах.
Максимальный уровень реагирования действует в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Там будут созданы штабы территориальной обороны.
Кроме того, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования, предусматривающий усиление режима охраны общественного порядка и наиболее важных объектов.
Военное положение позволяет властям при необходимости переселять граждан в безопасные районы, а также предпринимать определенные ограничительные меры в отношении жителей.
На этом фоне руководство Херсонской области продолжает ранее объявленную эвакуацию из некоторых районов. По словам врио губернатора Владимира Сальдо, за первый день регион покинули более 7 тысяч человек.
Решение о перемещении граждан связано с необходимостью обезопасить людей в преддверии ожидаемого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усиления обстрелов с их стороны. Кроме того, это должно упростить работу российским войскам, снизив необходимость контроля над безопасностью мирного населения. На данный момент все предпринимаемые атаки националистов успешно отражаются ВС РФ.
При этом ВСУ не снижают интенсивность огня по Каховской ГЭС. Как сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, объект несколько раз становился целью ракет, однако ПВО отразила удары. Также украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на Великую Белозерку Запорожской области. Боеприпасы упали на здание школы.
Как сообщило Минобороны РФ, сегодня около 4 утра ВСУ силами до двух рот попытались высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить Запорожскую АЭС. В атаке участвовали 37 лодок и катеров. Российские войска отразили нападение, уничтожив 14 транспортных средств и 90 военнослужащих противника, остальные были рассеяны ударами артиллерии.
На Купянском направлении ВС РФ нанесли удары по подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также по местам сосредоточения иностранных наемников в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области. В результате потери националистов составили более 40 человек, четыре бронемашины и три автомобиля.
Кроме того, в районе Николаева, Нововоскресенского, Безыменного и Трифоновки Херсонской области поражены части 60-й пехотной, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и формирования наемников «Иностранного легиона». Погибли не менее 120 боевиков, 8 бронемашин и 12 автомобилей.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не соблюдала режим тишины во время недавнего обмена пленными. Примечательно, что вернувшиеся в Россию военнослужащие сообщили о пытках со стороны националистов.
Ситуация в Донбассе
Данную информацию подтвердила в беседе с РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, пленные пребывали «в нечеловеческих условиях», у них зафиксировали следы физического насилия, в том числе ножевые ранения.
В связи с этим международным организациям будут переданы все соответствующие доказательства. Сейчас вернувшимся бойцам оказывается необходимая медицинская и юридическая помощь.
ВСУ тем временем продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. В частности, во второй половине дня атакам подверглись несколько районов Донецка и Новотроицкое. В результате погибла женщина, а еще один человек был ранен.
Также около 6 тысяч абонентов остались без света, была обесточена шахта имени Скочинского, в которой на тот момент находились 67 горняков. К вечеру руководство ДНР сообщило, что все они были выведены на поверхность.
Украина
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не будет поставлять Украине вооружение. Он подчеркнул, что Тель-Авив выступает на стороне Киева и не прекратит гуманитарную поддержку, в том числе доставку «спасательного оборонительного оборудования», однако военную помощь оказывать не станет «по ряду оперативных соображений».
Примечательно, что накануне чиновник отказался от переговоров со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, что вызвало негативную реакцию у официальных представителей Киева.
Тем не менее другие государства не прекращают поставки. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу БМП-1.