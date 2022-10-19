Россиянам назвали три способа избежать профессионального выгорания

Чувство профессионального выгорания может настигать человека в сложные периоды, сопряженные с тревожностью и стрессом. Как этого избежать, рассказала предприниматель Инесса Максвелл.
В первую очередь нужно помнить о необходимости делать короткие перезагрузки в течение дня, например, послушать музыку или отвлечься на видео. Следующим шагом может стать общение с коллегами вне работы, отметила Максвелл в беседе с «Газетой.ru».
Также предприниматель рекомендовала не забывать о правилах здорового сна. Из-за некачественного ночного отдыха человеку может казаться, что ему больше не нравится то, чем он занимается.