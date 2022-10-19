Билл Гейтс нашел преимущества в энергетическом кризисе в Европе

Многие экономисты отмечают, что под этим «планом» в США понимают экономическое убийство Европы, которая осталась без дешевых российских энергоносителей. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр недавно отметил, что США поставляют в ЕС сжиженный газ по ценам, которые значительно превышают стоимость газа для американских потребителей.