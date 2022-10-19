Билл Гейтс нашел преимущества в энергетическом кризисе в Европе

Вашингтон, 19 октября. Билл Гейтс позитивно оценил энергетический кризис, который разворачивается в европейских странах.
Об этом экс-глава Microsoft заявил в эфире канала CNBC, рекламируя свою инвестиционную компанию Breakthrough Energy Ventures, которая занимается климатическими технологиями.
По мнению миллиардера, сокращение поставок российских нефти и газа приведет к более быстрому переходу Европы на альтернативные источники энергии. Поэтому в долгосрочной перспективе, по словам Гейтса, «энергетический кризис — это хорошо».
«Это хорошо в долгосрочной перспективе, потому что люди не хотят зависеть от российского природного газа, поэтому они быстрее перейдут к этим новым подходам», — отметил он.
В своем недавнем обзоре «Состояние энергетического перехода» Гейтс указал, что такие страны, как США, которые преуспели за счет сжигания ископаемого топлива, должны нести ответственность за переход к полному отказу от углерода во всех секторах экономики.
Однако в интервью CNBC он отметил, что основным приоритетом в среднесрочной перспективе является замена российских энергоносителей на альтернативные, поскольку это является необходимым условием для сохранения экономики.
«Нам нужно найти нероссийские источники углеводородов, чтобы заменить их, чтобы работали угольные электростанции и многое другое, потому что, знаете ли, сохранение тепла для людей, поддержание экономики в приличном состоянии является приоритетом», — сообщил миллиардер.
Каким образом увеличение доли угольной генерации согласуется с целями по декарбонизации экономики, Гейтс не уточнил.
«Я не думаю, что рынок сам по себе может перезагрузить всю экономику всего за несколько десятилетий. Нам нужен план, чтобы ускорить процесс», — резюмировал он.
Многие экономисты отмечают, что под этим «планом» в США понимают экономическое убийство Европы, которая осталась без дешевых российских энергоносителей. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр недавно отметил, что США поставляют в ЕС сжиженный газ по ценам, которые значительно превышают стоимость газа для американских потребителей.