Краснодарский край готов: депутат Госдумы Сергей Алтухов о введении режима среднего уровня реагирования

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах был установлен средний уровень реагирования. Режим действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов пояснил, что это означает, и оценил готовность своего региона.