Краснодарский край готов: депутат Госдумы Сергей Алтухов о введении режима среднего уровня реагирования

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах был установлен средний уровень реагирования. Режим действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов пояснил, что это означает, и оценил готовность своего региона.
На территории регионов будет усилена охрана важных объектов инфраструктуры, обеспечения связи и транспорта, энергетики, военных и государственных предприятий. Для глав введенный режим в первую очередь означает наделение особыми полномочиями, и, как следствие, дополнительной ответственностью. Губернаторы будут самостоятельно принимать решения в широком спектре, касающемся безопасности и стабильности жизни граждан.
«Главы будут на местах определять, какие ограничения должны быть введены, какие предприятия должны быть мобилизованы для выполнения необходимых задач функционирования и обеспечения регионов. Самостоятельно контролировать региональную координацию всех силовых ведомств и обеспечение безопасности объектов инфраструктуры, безопасности жизни и здоровья граждан. И, конечно, они вправе принимать необходимые решения для того, чтобы ситуация оставалась стабильной. В каждом конкретном регионе меры могут отличаться. В Курской, Белгородской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростовской области ситуации могут быть разные. Но губернатор ответственен за принятие решений, — объяснил Алтухов. — Краснодарский край к этому готов. Мобилизована вся команда, мобилизована экономика действуют региональные штабы и постоянно действующий оперативный штаб. По ряду ситуаций уже приняты решения. И я абсолютно убежден, что ситуация находится под полным контролем властей региона».