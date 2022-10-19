Офтальмолог Дедиашвили объяснила, как избежать боли в глазах при работе за компьютером

Для начала специалист посоветовала обратить внимание на параметры монитора. Он должен быть матовым, не допускать бликов и предусматривать фильтрацию синего цвета. При этом рекомендуется располагать монитор как минимум в 40 см от лица, передает «Газета.RU» со ссылкой на офтальмолога.