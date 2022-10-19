Глава Евросовета заявил о «важном количестве» сторонников потолка цен на газ

Много стран, входящих в Евросоюз, выступают за потолок цен на российский газ. Их позицию необходимо учитывать и разработать четкий план, отметил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Важное количество стран поддерживает ограничение цен на газ, и есть различные опции на столе. Нам нужен четкий путь с четкими дедлайнами», — подчеркнул он.
Мишель утверждает, что ЕС потребуется около 13,5 млрд кубометров газа, чтобы наполнить хранилища к следующей зиме. При этом предложения по закупкам должны быть согласованы, чтобы ограничивать «чрезмерно высокие» цены.