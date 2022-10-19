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Спектакль «Аудиенция» отменили из-за болезни Инны Чуриковой

Общество
Спектакль «Аудиенция» отменили из-за болезни Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова планировала вернуться к работе уже в октябре, но недавно стало известно, что спектакль «Аудиенция» в театре Вахтангова отменили из-за плохого самочувствия артистки.

«Инна Михайловна пока не восстановилась», — сообщили изданию «СтарХит» в пресс-службе театра.

Чурикова получила травмы после неудачного падения со сцены. С тех пор прошло уже три месяца, но актриса до сих пор не приступила к работе. Рядом с ней находится супруг, режиссер Глеб Панфилов. Он окружил Чурикову заботой.
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