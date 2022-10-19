Педиатр Нереуца назвала отличия в характере «северных» и «южных» детей

Температура окружающей среды сказывается в том числе на скорости проведения нервных импульсов и выражении эмоций. В теплом климате ребенок полностью «добирает» необходимую дозу витамина D, поэтому «южные» дети более открыты и активны, отметила врач в беседе с «Газетой.ru».