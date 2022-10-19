Прервавшая молчание Ани Лорак анонсировала новую песню

Украинская певица Ани Лорак возвращается к творчеству после длительного перерыва. Исполнительница анонсировала новую песню под названием «Лабиринт».
Артистка практически перестала выходить на связь с подписчиками в последние месяцы. С начала весны Лорак выложила в соцсетях лишь несколько постов.
Предыдущую публикацию певица разместила на странице в середине сентября. И вот знаменитость наконец прервала молчание ради анонса.
Лорак опубликовала короткое видео, ставшее тизером к ее новому треку. Скорее всего, вместе с песней выйдет и клип.
Певица не стала раскрывать какие-либо детали о новой композиции. Артистка лишь указала название «Лабиринт» и объявила дату премьеры. Новую песню Лорак стоит ждать 21 октября. Вероятно, ее выпустят на музыкальных стриминговых сервисах.