Расширенная веб-версия соцсети ЯRUS стала еще удобнее

Социальная сеть ЯRUS выпустила масштабное обновление веб-версии, отреагировав на многочисленные запросы пользователей. Российская аудитория получила доступ сразу к 14 новым разделам и функциям. Подробнее об изменениях читайте в статье.
Разработчики ЯRUS делают акцент на простоте и удобстве. От сложных элементов в интерфейсе, которыми редко пользуются, решено отказаться.
Пользовательский контент
В новой веб-версии значительно расширены возможности пользовательского контента. Теперь можно создавать посты, фотопосты, видео, сюжеты и события. В основное меню добавлены категории и фильтры. Блогеров ЯRUS можно выбирать по интересам: посты, фото, видео и сюжеты. С компьютеров доступна и уникальная функция ЯRUS — создание, редактирование и просмотр «моих ярусов». Появилась возможность комментировать, жаловаться на комментарии, удалять собственные и чужие комментарии под своими публикациями.
Личный профиль
В своем аккаунте меняются аватарка, имя и фамилия, никнейм, дата рождения и пол, описание. Рядом с названием профиля доступна статистика собственного аккаунта и страниц других пользователей. Чтобы сразу увидеть весь контент в профиле, достаточно нажать на сам раздел. Есть возможность подписаться на пользователя или ленту новостей, а также заходить в разделы Подписчики и Подписки. Сразу создается лента, куда добавляются публикации и фотопосты.
Обновление разделов
Много дополнений и по разделам сайта.
В Новостях появился фильтр информации по интересам: политика, ЧП, шоу-бизнес, спорт, экономика, армия, наука, авто, культура, здоровье, кино. В разделе Музыка — плеер с подборками независимых музыкантов.
Для просмотра видео есть выбор из 9 видеохостингов: ЯRUS, YouTube,Vimeo, Вконтакте, OK, Mail.ru, Rutube, 9GAG, TED. Раздел События дополнен поиском из 10 категорий: театры, концерты, кино, выставки и экскурсии, спорт, с детьми, образование, фестивали и праздники, рестораны и прочее. В разделе Настройки меняется пароль и настраивается приватность по подписчикам и подпискам. Добавились разделы FAQ и Напишите нам.
В обновленной веб-версии соблюдены два основных принципа: минимализм и удобство для пользователя.
«Мы сознательно не перегружаем интерфейс вебки и постоянно работаем над тем, чтобы использование нашего продукта становилось проще и понятнее», — комментирует Алексей Иванов, ведущий менеджер продукта ЯRUS.
Новая веб-версия – большой шаг в развитии социальной сети ЯRUS, которой пользуются более 6 млн россиян. Продолжайте следить за обновлениями!