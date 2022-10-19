Расширенная веб-версия соцсети ЯRUS стала еще удобнее

В своем аккаунте меняются аватарка, имя и фамилия, никнейм, дата рождения и пол, описание. Рядом с названием профиля доступна статистика собственного аккаунта и страниц других пользователей. Чтобы сразу увидеть весь контент в профиле, достаточно нажать на сам раздел. Есть возможность подписаться на пользователя или ленту новостей, а также заходить в разделы Подписчики и Подписки. Сразу создается лента, куда добавляются публикации и фотопосты.