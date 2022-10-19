Мостовой предложил Карпину вызвать Кокорина в сборную России ради хайпа

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой предложил тренерскому штабу сборной России по футболу вызвать в национальную команду Александра Кокорина.
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным может пригласить 31-летнего нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина исключительно ради хайпа, уверен Александр Мостовой. Соответствующее мнение бывший полузащитник национальной команды озвучил в разговоре с журналистами «Чемпионата».
«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно — будут ли. Вызвать ради вызова — можно. Ради какого-то хайпа», — подчеркнул Мостовой.
В настоящее время сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.