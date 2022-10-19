Пластический хирург Алексанян назвал самую популярную операцию среди мужчин и женщин

К пластической хирургии прибегают не только представительницы прекрасного пола, но и истинные бруталы. Вот только запросы у них разные. В беседе с ФАН пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал одну из самых популярных операций среди мужчин и женщин.