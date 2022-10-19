Пластический хирург Алексанян назвал самую популярную операцию среди мужчин и женщин

К пластической хирургии прибегают не только представительницы прекрасного пола, но и истинные бруталы. Вот только запросы у них разные. В беседе с ФАН пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал одну из самых популярных операций среди мужчин и женщин.
По словам специалиста, чаще всего в клиники обращаются женщины.
«Мужчины обращаются в клиники не так часто, в соотношении 20% и 80%, где 20% — это мужчины. Самой популярной операцией я бы назвал ринопластику. Очень часто мужчины к нам обращаются с посттравматическими деформациями», — отметил профессор Алексанян.
Если говорить о других видах операций, к примеру, о блефаропластике, то статистика в силу женщин также сохранится.
«Мужчины также убирают животы, липосакцию делают. Если взять блефаропластику, мужчины обращаются за этой процедурой реже, чем женщины. Многие мужчины особо не обращают внимания на этот вид операций. Тем более, если человек не работает, к примеру, с людьми, он может не обращать на какие-то вещи внимания. А вот для женщин это неприемлемо, это очень важно», — подытожил доктор медицинских наук.
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