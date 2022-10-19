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Физик Шувалов описал внешний вид Москвы после возможного падения Тунгусского метеорита

Общество
Физик Шувалов описал внешний вид Москвы после возможного падения Тунгусского метеорита

Падение Тунгусского метеорита на Москву привело бы к полному уничтожению города, заявил главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов.

Условно названный Тунгусским метеорит может упасть на Москву, однако вероятность этого события невелика. Тем не менее, специалисты рассчитали, к каким последствиям приведет происшествие, передает «Газета.Ru».

«Машины были бы перевернуты, деревья во всех парках и лесах были бы повалены. Ветхие дома были бы разрушены, стекла во всех домах и витрины бы вылетели, связи бы не было», — заявил Шувалов.

Он добавил, что на территории всего мегаполиса начался бы пожар. Эти территории можно сравнить с площадью вывала леса в районе Тунгусской катастрофы.
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