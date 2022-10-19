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Рецептурные лекарства в ряде регионов России начнут продавать дистанционно

Общество
Рецептурные лекарства в ряде регионов России начнут продавать дистанционно

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет стартует в России весной 2023 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно.

Пилотный проект запустят с 1 марта в трех регионах РФ. Эксперимент продлится до марта 2026 года. Покупатели смогут приобрести препараты в Сети по электронному рецепту, пишет «Парламентская газета».

Федеральный закон, который устанавливает правовое регулирование эксперимента, был принят Государственной думой 4 октября. Сенаторы одобрили его на пленарном заседании Совета Федерации 19 октября.
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