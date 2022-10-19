Жарихин: санкционной войной с Россией США уничтожают экономических конкурентов в ЕС

Почему Запад не признает, что многие антироссийские санкции просто не работают в силу объективных причин или бьют по вводившим их странам сильнее, чем по РФ, рассказал ФАН заместитель директора Института стран СНГ, член СНС, политолог Владимир Жарихин.
«Ну, во-первых, все-таки по России они тоже бьют. Во-вторых, это в основном страны Европы, которые Соединенным Штатам не очень и жалко. И поэтому они считают: ну хорошо, по странам Европы они бьют, конечно, но те же страны Европы — это политический, военно-политический союзник, но при этом экономический конкурент. Поэтому если Евросоюз будет ослабевать, это хорошо. А при этом и Россия тоже ослабляется. Может быть, и намного меньше, но это США вполне устраивает», — отметил эксперт.
Таким образом, получается, что Вашингтон заинтересован в уничтожении экономики Европы не меньше, чем в ослаблении России. Поэтому американский истеблишмент и втянул в политико-экономическое противостояние, в конфликт на Украине такое количество стран. И при этом угрожает санкциями тем государствам, которые посмеют нарушить наложенные на Российскую Федерацию ограничения. Сколько при этом пострадает народу — «шерифа не волнует».
Ранее Владимир Жарихин объяснил, почему страны G20 сотрудничают с Россией, несмотря на санкции.