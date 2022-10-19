Жарихин: санкционной войной с Россией США уничтожают экономических конкурентов в ЕС

Таким образом, получается, что Вашингтон заинтересован в уничтожении экономики Европы не меньше, чем в ослаблении России. Поэтому американский истеблишмент и втянул в политико-экономическое противостояние, в конфликт на Украине такое количество стран. И при этом угрожает санкциями тем государствам, которые посмеют нарушить наложенные на Российскую Федерацию ограничения. Сколько при этом пострадает народу — «шерифа не волнует».