Совфед одобрил закон о защите обрядов, сказаний и ремесел в России

Совет Федерации одобрил Закон «О нематериальном этнокультурном достоянии» в России. Документ регламентирует вопросы охраны обрядов, празднеств и обычаев, а также форм их выражения.
Согласно закону, нематериальное этнокультурное достояние делится на три категории: федерального, регионального и местного значения. Подробности привела соавтор документа, глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Устанавливаются основные принципы создания и ведения федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния», — приводит ее слова «Парламентская газета».
Новый закон также вводит понятия объектов и хранителей. Последних определили как физических и юридических лиц, которые занимаются изучением, использованием и сохранением нематериального этнокультурного достояния.