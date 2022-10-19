У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений

Сообщалось, что учения НАТО «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября во воздушном пространстве над Северным морем, а также над Бельгией и Великобританией. Центром учений стала бельгийская военная база Кляйн-Брогель где размещены ядерные боеголовки США.