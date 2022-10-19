У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений

Проводить учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» на фоне международной напряженности — безответственно. Об этом заявили активисты Бельгийской коалиции против ядерного оружия, которые провели, 19 октября, пикет у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
Активисты организации также призвали власти Бельгии отказаться от размещения на своей территории оружия массового поражения и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.
«В период нарастающей международной напряженности с повторяющимися угрозами применения ядерного оружия в последние недели проводить подобные учения безответственно. Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить», — говорится в заявлении организации.
Сообщалось, что учения НАТО «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября во воздушном пространстве над Северным морем, а также над Бельгией и Великобританией. Центром учений стала бельгийская военная база Кляйн-Брогель где размещены ядерные боеголовки США.
Ранее «Царьград» рассказал, к каким последствиям приведут удары по критической инфраструктуре ВСУ на Украине.