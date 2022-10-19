Тутта Ларсен готова отправить сына служить в российскую армию

Телеведущая Тутта Ларсен призналась, что готова отправить 17-летнего сына Луку на службу в российскую армию. Сейчас семья определяется с будущим подростка.
«Я ничего не имею против службы сына в армии, особенно в российской... Особенно сегодня. Но я не очень уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорее наоборот, моему сыну она нужна», — заявила Ларсен в интервью для YouTube-канала «Ваша Наташа».
При этом ей хотелось бы, чтобы Лука занимался волонтерской деятельностью и помогал людям. Телеведущую волнует, что ее сыну уже 17 лет, а он до сих пор не определился, кем хочет стать.