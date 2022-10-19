Росстат зафиксировал снижение инфляции за неделю до 0,02%

Росстат на основе динамики потребительских цен зафиксировал снижение темпов инфляции с 11 по 17 октября. Изменение составило 0,01 процентного пункта.
«За период с 11 по 17 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%», — сказано в сообщении.
Недельная инфляция за отчетный период равнялась 0,02%. При этом отмечено наличие дезинфляционной тенденции. Ранее она была более выражена из-за сезонного фактора: обилие продуктов сельского хозяйства заставляло торговые сети сдерживать или снижать цены на овощи.