Росстат зафиксировал снижение инфляции за неделю до 0,02%

Недельная инфляция за отчетный период равнялась 0,02%. При этом отмечено наличие дезинфляционной тенденции. Ранее она была более выражена из-за сезонного фактора: обилие продуктов сельского хозяйства заставляло торговые сети сдерживать или снижать цены на овощи.