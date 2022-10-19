Президент ФРГ Штайнмайер передумал ехать на Украину

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение об отмене поездки на Украину. Эта информация появилась в немецкой прессе.
Визит Штайнмайера должен был состояться 20 октября. Он планировал посетить Киев. Журналисты выяснили, что он отказался от этой идеи из соображений безопасности.
Штайнмайер ранее обратился к мировому сообществу с призывом думать не только о ситуации на Украине, но и других проблемах. По его словам, российская спецоперация оказала значительное влияние на политическую повестку Европы, однако остальные задачи не перестали быть «неотложными».