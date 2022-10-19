Депутат Вассерман о награждении Зеленского: премию Сахарова часто присуждают провокаторам

Главарь киевской хунты — великолепный актер, достойный театральной награды, а граждане бывшей УССР тратят свои лучшие качества в ущерб себе. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Европейский парламент присудил украинскому народу и президенту «незалежной» премию Андрея Сахарова, вручаемую за «свободу мысли». Об этом сообщила спикер Роберта Мецола в Twitter.
Депутат Анатолий Вассерман скептически отнесся к озвученной новости. Он вспомнил времена, когда академик пользовался популярностью.
«Премию Сахарова довольно часто присуждают разным провокаторам. Сам Андрей Дмитриевич думал, что является искренним и добросовестным, но его политические взгляды мне даже при его жизни казались сомнительными. Я сам тогда, в горбачевские времена, страдал либерализмом на всю голову и очень долго от этого лечился. И только к 2005-му году начал приходить в норму», — отметил эрудит.
Народный избранник указал на спекулятивные качества физика-ядерщика, получившего известность благодаря попыткам участия в политике. Рьяный антисоветизм и крайняя нелюбовь к армии перекрывали в сознании академика бесстрастное мышление, свойственное научному подходу.
«Что касается премии украинцам, то, на мой взгляд, они представляют собой часть русского народа. Они достойны награды за стойкость и долготерпение, но применяют эти качества в ущерб себе. Это меня крайне огорчает», — констатировал Вассерман.
Политик обратил внимание на то, что Европарламент мог ошибиться с выбором лауреата. Комик, воссевший на трон националистической диктатуры, вряд ли представляет собой эталон свободы.
«Зеленский, конечно, очень хороший актер. Но мне кажется, что артистам дают не премию Сахарова. Вот если бы ему присудили театральную награду "Турандот", я бы обрадовался», — резюмировал эксперт.
Ранее полковник Виктор Баранец рассказал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины могут спровоцировать народный бунт против киевской власти. Даже семижильные граждане «незалежной» не хотят жить в условиях лишений.