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«Пари НН» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в матче Кубка России по футболу

Спорт
«Пари НН» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в матче Кубка России по футболу

«Пари Нижний Новгород» победил «Краснодар» в домашней встрече Кубка России по футболу сезона-2022/23.

Гол Константина Шильцова принес «Пари Нижнему Новгороду» победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России. Единственный мяч был забит защитником хозяев на 49-й минуте встречи.

Благодаря победе «Пари Нижний Новгород» набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу группы A. «Краснодар», в активе которого семь баллов, располагается на третьей позиции. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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