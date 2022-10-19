«Пари НН» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в матче Кубка России по футболу

«Пари Нижний Новгород» победил «Краснодар» в домашней встрече Кубка России по футболу сезона-2022/23.
Гол Константина Шильцова принес «Пари Нижнему Новгороду» победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России. Единственный мяч был забит защитником хозяев на 49-й минуте встречи.
Благодаря победе «Пари Нижний Новгород» набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу группы A. «Краснодар», в активе которого семь баллов, располагается на третьей позиции. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».