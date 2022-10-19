Мужчина ударил ножом водителя грузовика из-за дорожного конфликта под Воронежем

Инцидент произошел на 18-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж. По информации ведомства, фуре перегородил путь мужчина за рулем Volvo, который заявил, что дальнобойщик ранее создал ему помеху при движении. Разгорелась ссора, в результате которой водитель легковушки ударил оппонента лезвием.