Мужчина ударил ножом водителя грузовика из-за дорожного конфликта под Воронежем

Дорожный конфликт обернулся ножевым ранением для 48-летнего водителя фуры в Воронежской области. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент произошел на 18-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж. По информации ведомства, фуре перегородил путь мужчина за рулем Volvo, который заявил, что дальнобойщик ранее создал ему помеху при движении. Разгорелась ссора, в результате которой водитель легковушки ударил оппонента лезвием.
Пострадавший самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранта отправили в изолятор временного содержания.