Автор комикса «Хранители» попросил HBO не беспокоить его насчет экранизации

Создатель комикса «Хранители» Алан Мур отрекся от одноименного сериала, который вышел на HBO. Он попросил канал больше не беспокоить его по поводу экранизации.
По словам Мура, шоураннер проекта связывался с ним. Автор комикса получил письмо, однако сразу категорически отказался участвовать в адаптации своего произведения.
«Но письмо, я думаю, открывалось словами: "Дорогой мистер Мур, я один из тех ублюдков, которые сейчас уничтожают "Хранителей"". Это было не самое лучшее начало», — поделился Мур в интервью GQ.
Автор «Хранителей» добавил, что индустрия кино и комиксы, создали вещи, не относящиеся к его работе, но ассоциирующиеся с ней в обществе. Мура расстроили телевизионные награды, которыми отметили сериал от HBO, пишет газета «Культура».
По мнению автора комикса, публика могла решить, что он создавал темную и антиутопическую супергеройскую франшизу. Однако Мур пытался показать в «Хранителях», что любая попытка воплотить эти фигуры в каком-либо реалистичном контексте всегда будет гротескной и кошмарной.