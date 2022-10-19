Автор комикса «Хранители» попросил HBO не беспокоить его насчет экранизации

По мнению автора комикса, публика могла решить, что он создавал темную и антиутопическую супергеройскую франшизу. Однако Мур пытался показать в «Хранителях», что любая попытка воплотить эти фигуры в каком-либо реалистичном контексте всегда будет гротескной и кошмарной.