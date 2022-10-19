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Экс-премьер Италии Берлускони: Зеленский способен прекратить боевые действия на Украине

Политика
Экс-премьер Италии Берлускони: Зеленский способен прекратить боевые действия на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский может остановить боевые действия на территории страны. Так считает бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.

Выступая на встрече с депутатами партии «Вперед, Италия», он привел исторический экскурс по конфликту на Украине. При этом политик отказался выразить свое мнение о Зеленском.

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено», — допустил Берлускони.

Ранее обозреватель РИА Новости Михаил Катков констатировал, что Запад начал поворачиваться к главе Украины спиной. По его словам, после старта российской спецоперации США начали терять контроль над Зеленским.
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