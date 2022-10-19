Житель Коврова получил 3,5 года колонии за кражу iPhone 12

Ковровский городской суд приговорил местного жителя к колонии за кражу iPhone 12. Он будет отбывать наказание в течение 3,5 года.
Преступление было совершено на улице Строителей. Грабитель попытался похитить дорогой телефон, увидев его в кармане куртки. Владелец стал бороться за iPhone 12, но злоумышленник ударил его несколько раз и убежал с похищенным. Общий ущерб составил более 70 тыс. рублей.
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.