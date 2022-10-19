Житель Коврова получил 3,5 года колонии за кражу iPhone 12

Преступление было совершено на улице Строителей. Грабитель попытался похитить дорогой телефон, увидев его в кармане куртки. Владелец стал бороться за iPhone 12, но злоумышленник ударил его несколько раз и убежал с похищенным. Общий ущерб составил более 70 тыс. рублей.