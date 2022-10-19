«Молдовагаз» получит от правительства кредит на оплату поставок из России

Между тем компания «Молдовагаз» в течение 2022 года накопила около 11 млн долларов долга за импорт газа. Причиной сложившейся ситуации руководство оператора называет желание властей страны искусственно сдержать рост тарифов для населения. По словам председателя правления компании Вадима Чебана, такая политика Национального агентства по регулированию в энергетике только затрудняет расчеты Молдавии с «Газпромом».