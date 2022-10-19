«Молдовагаз» получит от правительства кредит на оплату поставок из России

Правительство Молдавии одобрило выделение средств на кредит «Молдовагазу». Деньги компания должна направить на оплату поставок «Газпрома», заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Заместитель премьер-министра и министр инфраструктуры и регионального развития отметил, что финансирование будет проводится под залог газотранспортной системы.
Между тем компания «Молдовагаз» в течение 2022 года накопила около 11 млн долларов долга за импорт газа. Причиной сложившейся ситуации руководство оператора называет желание властей страны искусственно сдержать рост тарифов для населения. По словам председателя правления компании Вадима Чебана, такая политика Национального агентства по регулированию в энергетике только затрудняет расчеты Молдавии с «Газпромом».