Капитан «Вашингтона» Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист издания The Hockey Writers Юджин Хелфрик включил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приемы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актера с дешевыми приемчиками», — написал Хелфрик.
Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, а в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Перед началом нового сезона он занимал третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.