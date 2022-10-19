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Капитан «Вашингтона» Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист издания The Hockey Writers Юджин Хелфрик включил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приемы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актера с дешевыми приемчиками», — написал Хелфрик.

Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, а в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Перед началом нового сезона он занимал третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.
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