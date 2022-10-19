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Breaking Defense: в США в полтора раза увеличат производство РСЗО HIMARS

Армия
Breaking Defense: в США в полтора раза увеличат производство РСЗО HIMARS

Американская корпорация Lockheed Martin, производящая реактивные системы залпового огня HIMARS, заявила об увеличении производства установок более чем в полтора раза — до 96 установок в год. Об этом сообщает Breaking Defense.

В компании объяснили такое решением высокой заинтересованностью РСЗО на экспортном рынке, в том числе со стороны Украины. Гендиректор Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что компания уже выделила средства на наращивание производства.

«Мы заранее профинансировали работы на $65 миллионов, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта», — отметил он.

Ранее в Белом доме заявил о готовности передать украинской армии еще четыре установки HIMARS, сообщил «Царьград». В то же время в Киеве требуют от Вашингтона увеличить и ускорить поставки.
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