Дело не в деньгах: почему страны G20 сотрудничают с Россией

Санкции против России и Ирана не работают, написало американское издание The National Interest, потому что их не поддерживают слишком многие страны за пределами G7. Только в «Большой двадцатке» половина государств предпочла экономические интересы своих народов суверенитету Украины. А Ирану помогает Китай. Но только ли в этом дело, объяснял корреспонденту ФАН заместитель главы Института стран СНГ, член СНС, политолог Владимир Жарихин.