Дело не в деньгах: почему страны G20 сотрудничают с Россией

Санкции против России и Ирана не работают, написало американское издание The National Interest, потому что их не поддерживают слишком многие страны за пределами G7. Только в «Большой двадцатке» половина государств предпочла экономические интересы своих народов суверенитету Украины. А Ирану помогает Китай. Но только ли в этом дело, объяснял корреспонденту ФАН заместитель главы Института стран СНГ, член СНС, политолог Владимир Жарихин.
«Не только в этом. Они вообще считают, что Запад идет против России. Многие ее нормальные действия считаются агрессивными, а на самом деле являются ответами. Больше того, эти страны понимают: если, что называется, разберутся с Россией, то займутся и ими. Поэтому это не только какое-то стремление к чистогану, получению прибыли любой ценой, а еще и совершенно осознанные действия, связанные с тем, что Соединенные Штаты и в целом Запад не сумели остальному миру доказать свою правоту в тех действиях, которые они осуществляют против России», — высказал свою точку зрения политолог.
Напомним, с 24 февраля ВС РФ проводят на территории Украины специальную военную операцию, целью которой заявлены демилитаризация и денацификация страны, защита жителей Донбасса от зверств украинских неонацистов. Запад во главе с США сразу встал на сторону киевского режима и систематически поставляет ему вооружение, западных наемников, осуществляет финансирование, а также вводит антироссийские санкции с целью ослабить экономику РФ. Однако единства среди иностранных государств по вопросу сотрудничества с Россией нет.