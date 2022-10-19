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Дипломат Воронцов потребовал от США уничтожения арсенала химоружия

Политика
Дипломат Воронцов потребовал от США уничтожения арсенала химоружия

Россия призывает США уничтожить свой арсенал химического оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ООН.

Дипломат выступил на заседании первого комитета Генассамблеи организации, который занимается вопросами разоружения. По его словам, российская сторона добросовестно выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

«В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ», – отметил Воронцов.

Ранее Константин Воронцов заявил, что Москва не угрожает Украине применением ядерного оружия. При этом российскую сторону волнуют выпады Киева о возможном пересмотре безъядерного статуса.
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