Дипломат Воронцов потребовал от США уничтожения арсенала химоружия

Россия призывает США уничтожить свой арсенал химического оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ООН.
Дипломат выступил на заседании первого комитета Генассамблеи организации, который занимается вопросами разоружения. По его словам, российская сторона добросовестно выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.
«В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ», – отметил Воронцов.
Ранее Константин Воронцов заявил, что Москва не угрожает Украине применением ядерного оружия. При этом российскую сторону волнуют выпады Киева о возможном пересмотре безъядерного статуса.