Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Армия Мали ликвидировала 50 боевиков на севере республики

Весь мир
Армия Мали ликвидировала 50 боевиков на севере республики

Бамако, 19 октября. Армия Мали (FAMa) сообщила о ликвидации десятков террористов в результате авиаудара в районе Тессалит.

Полковник Ибрагим Самасса, командующий районом Гао на севере республики, выступил с обращением по национальному телевидению. Он рассказал, что в результате успешной воздушной операции были уничтожены 50 боевиков.

Самасса обратился к жителям района с призывом вернуться «к своей обычной деятельности». Успех кампании стал возможен благодаря тренировкам у российских инструкторов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Отечественные специалисты за довольно короткий срок справились с основной проблемой Мали — борьба с джихадистами и установление мира в регионе. Успешное обучение бойцов национальных ВС значительно повысило их боевую и тактическую подготовку.

Подробнее об успехах других контртеррористических операций, изложенных в отчете Управления информации и связи с общественностью Мали, читайте в материале Федерального агентства новостей.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду