Бамако, 19 октября. Армия Мали (FAMa) сообщила о ликвидации десятков террористов в результате авиаудара в районе Тессалит.
Полковник Ибрагим Самасса, командующий районом Гао на севере республики, выступил с обращением по национальному телевидению. Он рассказал, что в результате успешной воздушной операции были уничтожены 50 боевиков.
Самасса обратился к жителям района с призывом вернуться «к своей обычной деятельности». Успех кампании стал возможен благодаря тренировкам у российских инструкторов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».
Отечественные специалисты за довольно короткий срок справились с основной проблемой Мали — борьба с джихадистами и установление мира в регионе. Успешное обучение бойцов национальных ВС значительно повысило их боевую и тактическую подготовку.
Подробнее об успехах других контртеррористических операций, изложенных в отчете Управления информации и связи с общественностью Мали, читайте в материале Федерального агентства новостей.