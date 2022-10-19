Байден выступил за прекращение разработки ядерной ракеты морского базирования SLCM-N

Финансирование разработки крылатой ядерной ракеты морского базирования SLCM-N и боеголовки к ней будут прекращены. Об этом говорится в официальном сообщении администрации президента США Джо Байдена.
Белый дом сообщил, что Байден провел оценку ядерного потенциала США и пришел к выводу, что дальнейшее финансирование разработки SLCM-N может навредить осуществлению других приоритетных задач.
«Дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N будут требовать ресурсы и смещать фокус с более значимых приоритетов по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры», — заявили в Белом доме.
Сообщается, что поставки SLCM-N планировалось начать не ранее 2030-х годов, к тому же в настоящее время США обладают достаточным запасом вооружений для сдерживания ядерного давления со стороны противника.
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