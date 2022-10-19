Объем наличности у россиян второй раз за историю наблюдений превысил 15 трлн рублей

Причинами рекордного обналичивания стали экономическая неопределенность, а также отъезд россиян за границу и их стремление вывезти с собой деньги. По сравнению с августом объем наличности увеличился на 930 млрд рублей. Часть этих средств затем в виде наличных будет хранится у россиян, другую часть граждане будут использовать в текущих расходах вместо безналичных платежей. Однако со временем деньги вернутся на счета в банки, пояснили в пресс-службе регулятора.