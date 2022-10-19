Ямальское лежбище моржей у побережья Карского моря может стать особо охраняемой территорией

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк рассказал, что параллельно с вопросом о статусе продумывается возможность обеспечить на территории лежбища условия для скрытого наблюдения за моржами в том числе для туристов. Всего на Ямале 14 особо охраняемых природных территорий. Они составляют более 10% от общей площади региона.