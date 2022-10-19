Ямальское лежбище моржей у побережья Карского моря может стать особо охраняемой территорией

Ученые и природозащитники исследуют лежбища атлантических моржей в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря на Ямале. Научный проект по изучению природного феномена ведется уже три года. Специалисты хотят добиться признания этого места особо охраняемой территорией и защитить материковое лежбище краснокнижного животного.
«Мыс Тиутей-Сале — с древних времен святое место для ненецкого народа. Знаменито оно тем, что здесь единственное в мире континентальное лежбище атлантических моржей», — рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
Специалисты внимательно отслеживают численность и состояние здоровья популяции моржей. Побережья "святого" мыса полюбилось этим краснокнижным животным. Одна из задач экспедиции — выяснить, почему для своего пристанища моржи выбрали именно реку Тиутей-Яха.
«Им это место очень нравится, они приходят, несмотря на то, что иногда бывает немножко навязчивое внимание со стороны людей, как местных жителей, так и работающих поблизости. Но тем не менее оно у них такое «намоленное», как мы выяснили, не меньше 1500 лет они его любят, нам нужно понять, почему именно это место», — объяснил гендиректор научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов.
Специалисты хотят добиться для территории статуса особо охраняемой. Это не только поможет сохранить природный феномен для потомков, но и сделает его более доступным для наблюдения туристами.
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк рассказал, что параллельно с вопросом о статусе продумывается возможность обеспечить на территории лежбища условия для скрытого наблюдения за моржами в том числе для туристов. Всего на Ямале 14 особо охраняемых природных территорий. Они составляют более 10% от общей площади региона.