Пластический хирург Алексанян объяснил основное отличие мужской операции от женской

Не только звезды отечественного шоу-бизнеса, но и граждане вне сцены прибегают к услугам пластических хирургов. Причем делают это, как мужчины, так и женщины. В беседе с ФАН пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян объяснил, в чем главное отличие мужской операции от женской.
По мнению эксперта, главное в пластической хирургии — запрос, а они, как известно, бывают разными.
«Женщина хочет выглядеть нежнее и милее, а мужчина, в свою очередь, хочет выглядеть брутальным и сохранить мужественную принадлежность. Например, ринопластика. Женщина хочет, чтобы все выглядело миленько, а мужчина хочет, чтобы это выглядело нормально, брутально, чтобы еще и нос дышал», — объяснил доктор медицинских наук.
Основной причиной ринопластики у мужчин, по словам хирурга, является дыхание. В большинстве своем к этой процедуре прибегают бывшие спортсмены, люди, перенесшие аварии и получившие травмы. Однако есть и другие отличия мужской и женской операций.
«Операции тоже происходят немного по-разному, но не кардинально. Главное отличие все же в запросе и психологическом аспекте. Техника и сложность примерно одинаковы. Единственное, кости у мужчин могут быть более прочнее», — отметил собеседник ФАН.
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