Пластический хирург Алексанян объяснил основное отличие мужской операции от женской

Не только звезды отечественного шоу-бизнеса, но и граждане вне сцены прибегают к услугам пластических хирургов. Причем делают это, как мужчины, так и женщины. В беседе с ФАН пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян объяснил, в чем главное отличие мужской операции от женской.