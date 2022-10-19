Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Хотя свежие данные по инфляции в США не вызывают оптимизма у большинства американцев, у администрации Байдена еще есть некоторое время на то, чтобы попытаться сгладить ситуацию в экономике. Одним из последних решений в этой сфере стало сообщение о возобновлении поставок нефти из стратегического резерва. В Белом доме надеются, что этот шаг позволит снизить стоимость бензина на американских заправках, что склонит чашу весов общественного мнения в пользу демократов. Тем не менее, эксперты отмечают, что это действие будет иметь значительно более весомые негативные последствия в среднесрочной перспективе.