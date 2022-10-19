Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Весь мир
Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Вашингтон, 19 октября. Рейтинг Демократической партии вновь снижается менее, чем за три недели до даты промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщают аналитики издания The Wall Street Journal.

Как отмечают исследователи, некоторый всплеск популярности демократов, который наблюдался в конце лета — начале осени, в настоящее время закончился. Специалисты связывают это с тем, что тема запрета абортов в части штатов, которая вызвала рост рейтинга Демпартии, уступила место озабоченности экономическими проблемами.

За последние три недели разрыв между Демократической и Республиканской партиями в целом по стране сократился до 1%. Специалисты прогнозируют, что республиканцы получат уверенное большинство голосов в Палате представителей и имеют неплохие шансы на контроль в Сенате.

Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Одним из значимых факторов, который также существенно повлиял на позиции демократов, стал отказ действующих демократических конгрессменов от выдвижения на новый срок, что дало преимущество их политическим соперникам. В целом в рядах Демократической партии наметился определенный раскол: многие партийные функционеры покидают ряды политической силы. Часто такие истории сопровождаются скандалом, как, например, случай экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая назвала руководство партии «элитарной кликой поджигателей войны». Такие истории, которые попадают в инфлополе, также негативным образом сказываются на рейтингах Демократической партии.

Аналитики считают, что исход выборов зависит от того, как проголосуют так называемые независимые избиратели, которые не отдают предпочтения ни одной из партий. В то же время в последние недели их симпатии находятся на стороне республиканцев, поскольку эти избиратели обращают основное внимание экономическим вопросам.

«От четверти до трети независимых все еще не определились, и они немного перешли от слегка демократической позиции к слегка республиканской», — отмечает социолог-демократ Селинда Лейк.
Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Хотя свежие данные по инфляции в США не вызывают оптимизма у большинства американцев, у администрации Байдена еще есть некоторое время на то, чтобы попытаться сгладить ситуацию в экономике. Одним из последних решений в этой сфере стало сообщение о возобновлении поставок нефти из стратегического резерва. В Белом доме надеются, что этот шаг позволит снизить стоимость бензина на американских заправках, что склонит чашу весов общественного мнения в пользу демократов. Тем не менее, эксперты отмечают, что это действие будет иметь значительно более весомые негативные последствия в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, в условиях политического цейтнота администрация Байдена готова идти на любые действия, которые позволят вырвать победу на ближайших выборах.
демократическая партия сша республиканская партия сша рейтинг конгресс сша сша выборы байден
Военкоры ФАН
Лучшие в аду