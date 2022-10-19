Демпартия США теряет рейтинг за три недели до выборов в Конгресс

Вашингтон, 19 октября. Рейтинг Демократической партии вновь снижается менее, чем за три недели до даты промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщают аналитики издания The Wall Street Journal.
Как отмечают исследователи, некоторый всплеск популярности демократов, который наблюдался в конце лета — начале осени, в настоящее время закончился. Специалисты связывают это с тем, что тема запрета абортов в части штатов, которая вызвала рост рейтинга Демпартии, уступила место озабоченности экономическими проблемами.
За последние три недели разрыв между Демократической и Республиканской партиями в целом по стране сократился до 1%. Специалисты прогнозируют, что республиканцы получат уверенное большинство голосов в Палате представителей и имеют неплохие шансы на контроль в Сенате.
Одним из значимых факторов, который также существенно повлиял на позиции демократов, стал отказ действующих демократических конгрессменов от выдвижения на новый срок, что дало преимущество их политическим соперникам. В целом в рядах Демократической партии наметился определенный раскол: многие партийные функционеры покидают ряды политической силы. Часто такие истории сопровождаются скандалом, как, например, случай экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая назвала руководство партии «элитарной кликой поджигателей войны». Такие истории, которые попадают в инфлополе, также негативным образом сказываются на рейтингах Демократической партии.
Аналитики считают, что исход выборов зависит от того, как проголосуют так называемые независимые избиратели, которые не отдают предпочтения ни одной из партий. В то же время в последние недели их симпатии находятся на стороне республиканцев, поскольку эти избиратели обращают основное внимание экономическим вопросам.
«От четверти до трети независимых все еще не определились, и они немного перешли от слегка демократической позиции к слегка республиканской», — отмечает социолог-демократ Селинда Лейк.
Хотя свежие данные по инфляции в США не вызывают оптимизма у большинства американцев, у администрации Байдена еще есть некоторое время на то, чтобы попытаться сгладить ситуацию в экономике. Одним из последних решений в этой сфере стало сообщение о возобновлении поставок нефти из стратегического резерва. В Белом доме надеются, что этот шаг позволит снизить стоимость бензина на американских заправках, что склонит чашу весов общественного мнения в пользу демократов. Тем не менее, эксперты отмечают, что это действие будет иметь значительно более весомые негативные последствия в среднесрочной перспективе.
Тем не менее, в условиях политического цейтнота администрация Байдена готова идти на любые действия, которые позволят вырвать победу на ближайших выборах.