Европе грозит снижение дизельных запасов до минимального уровня с 2011 года

Испанские СМИ ранее также предсказали дефицит дизеля в ЕС. Более трети всего импорта приходится на РФ. Если ограничения на поставки не будут сняты, странам региона придется наращивать собственное производство, а также увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким тарифам.