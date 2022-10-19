Европе грозит снижение дизельных запасов до минимального уровня с 2011 года

Объем запасов дизеля в Евросоюзе нынешней зимой может уменьшиться до рекордных показателей, сообщает Bloomberg.
Главный аналитик Wood Mackenzie Джеймс Берли считает, что резерв этого топлива, хранящегося на северо-западе Европы, в феврале упадет до 210,4 млн баррелей. Это станет минимумом с 2011 года.
Именно в феврале вступает в силу запрет ЕС на ввоз по морю российской нефти. Такой же запрет, но для сырой нефти, начнет действовать с декабря. Однако сейчас Россия остается крупнейшим внешним поставщиком.
«Импорт из альтернативных дальнемагистральных источников может быть ограничен», — предупредил Берли.
Испанские СМИ ранее также предсказали дефицит дизеля в ЕС. Более трети всего импорта приходится на РФ. Если ограничения на поставки не будут сняты, странам региона придется наращивать собственное производство, а также увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким тарифам.