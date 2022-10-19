Болгария отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» из-за нехватки денег

Правление общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения (БНТ) приняло решение отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» в 2023 году из-за нехватки денег.
Бюджет вещателя сократился на 2 млн левов, а расходы выросли в три раза. Болгария считает, что проведение Евровидения нецелесообразно на фоне всеобщего европейского кризиса, сообщает портал «24 часа».
От участия в международном вокальном конкурсе уже отказались Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Словакия, Андорра, Люксембург и Монако. Сокращение стран-участниц означает увеличение расходов для других.