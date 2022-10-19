Банк России: дезинфляционный эффект от сильного рубля может пропасть к концу 2022 года

Эксперты Центробанка РФ считают, что дезинфляционное влияние от укрепления рубля, начавшееся в апреле-июне, может закончиться к концу текущего года.
«Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен», — приводит агентство «Прайм» пояснение департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Уже в сентябре сошел на нет один из ключевых временных дезинфляционных факторов — цены на плодоовощную продукцию поднялись впервые с марта.
Банк России ранее спрогнозировал показатель инфляции по итогам нынешнего года от 11% до 13%. В следующем году он оценивается в диапазоне от 5% до 7%, а в 2024-м — 4%.
Экономист Михаил Беляев ранее посоветовал не обращать внимание на курсы валют, так как в действительности это не находит отражения на ценах в супермаркетах. Даже если рубль укрепляется и закупочные цены снижаются, торговые сети уменьшают стоимость товаров немного, лишь для увеличения товарооборота, цитирует его INFOX.