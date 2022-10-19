Банк России: дезинфляционный эффект от сильного рубля может пропасть к концу 2022 года

Экономист Михаил Беляев ранее посоветовал не обращать внимание на курсы валют, так как в действительности это не находит отражения на ценах в супермаркетах. Даже если рубль укрепляется и закупочные цены снижаются, торговые сети уменьшают стоимость товаров немного, лишь для увеличения товарооборота, цитирует его INFOX.