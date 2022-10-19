Иван Охлобыстин работает над фильмом о жителях Донбасса

Актер, режиссер, продюсер и писатель Иван Охлобыстин недавно вернулся из Донбасса. Оказалось, он работает над фильмом о жителях региона, которые жили под обстрелами.
«С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнетом снарядов. Хотел показать, что в этот тяжелый момент я с ними и готов помогать всем, чем нужно», — заявил актер Telegram-каналу «Звездач».
Охлобыстин искренне сопереживает жителям Донбасса, о чем не раз говорил в своих интервью. Актер полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине и решение властей защитить регион.