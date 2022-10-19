Боярская пережила непростые испытания на съемках сериала о Екатерине Великой

Актрисе Елизавете Боярской пришлось пойти на подвиги ради роли Екатерины Великой. Дочь актера Михаила Боярского пережила непростые испытания на съемках.
Артистка играет Екатерину II в историческом сериале с рабочим названием «Великая. Золотой век». В одной из сцен императрица падает с лошади. Конечно, сам трюк выполняла дублерша, но Боярской пришлось несколько раз опасно наклоняться в седле, чтобы сымитировать падение.
Отдельным испытанием для актрисы стали костюмы. Звезду кино наряжали в тяжеловесные платья.
«Одевали меня полтора часа! И так каждый день… Но актрисам еще хуже: у них платья по 15 килограммов, еще и с корсетами», — рассказал исполнитель роли князя Григория Потемкина Алексей Морозов.
Съемки исторического сериала планируют завершить в ноябре, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». На экраны проект выйдет не раньше 2024 года.