Боярская пережила непростые испытания на съемках сериала о Екатерине Великой

Артистка играет Екатерину II в историческом сериале с рабочим названием «Великая. Золотой век». В одной из сцен императрица падает с лошади. Конечно, сам трюк выполняла дублерша, но Боярской пришлось несколько раз опасно наклоняться в седле, чтобы сымитировать падение.