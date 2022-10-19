Поезд насмерть сбил беременную женщину в наушниках в Подмосковье

Беременная женщина угодила под колеса поезда на станции Совхоз в Подмосковье. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
По информации ведомства, гражданка переходила железную дорогу и не заметила состав. Предположительно, она была в наушниках. Согласно предварительным данным, от полученного удара у женщины начались роды. Однако ни мать, ни ребенка спасти не удалось.
Личность погибшей установили. Ей оказалась 35-летняя уроженка Смоленской области, которая летом этого года закончила отбывать наказание в колонии за кражу. Проводится проверка.