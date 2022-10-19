Ответ президента на запрос общества: политолог Мезюхо о введении военного положения в новых субъектах

Введение военного положения в новых субъектах Российской Федерации — полностью оправданный шаг, который совпадает с запросом общества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Мезюхо.
Сегодня, 19 октября, президент Владимир Путин на заседании СБ РФ издал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
«Введение военного положения — это ответ президента на запрос российского общества. И, по большому счету, это правовая процедура, которая обязана была последовать после вхождения новых субъектов в состав Российской Федерации. Потому что военное положение подразумевает защиту государственного суверенитета и независимости. В федеральном законе о военном положении четко сказано, что оно вводится в случае агрессии или угрозы агрессии для Российской Федерации. Сегодня указом президента фактически поменялся статус специальной военной операции. Ее впору называть отечественной специальной военной операцией. Потому что боевые действия проходят на территории нашей страны. В соответствии с конституцией и федеральным законодательством вводится военное положение, которое должно защитить суверенитет России от агрессии. В данном случае от агрессии Украины», — рассказал эксперт.
Указ президента был утвержден Советом Федерации. Сенаторы верхней палаты российского парламента единогласно одобрили решение Владимира Путина.