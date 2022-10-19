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Медсестра из Англии получила 6 месяцев тюрьмы за роман с заключенным

Происшествия
Медсестра из Англии получила 6 месяцев тюрьмы за роман с заключенным

Суд вынес решение отправить в тюрьму медсестру из Англии за любовную переписку с заключенным, пишет LADBible.

Полиция установила, что обвиняемая познакомилась с осужденным, когда работала медсестрой в тюрьме. Между мужчиной и женщиной завязались романтические отношения. Жительница Британии писала и звонила возлюбленному, пока руководство тюрьмы не узнало про связь. Тогда женщина уволилась, а спустя несколько дней ее арестовала полиция. Власти не исключают, что медсестра помогала мужчине в преступной деятельности, получая за это деньги. Суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
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