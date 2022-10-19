Бывший посол США в СССР Мэтлок: Украина не сможет вернуться к границам 1991 года

Украина должна отказаться от возвращения присоединенных к России территорий и сесть за стол переговоров с Москвой, заявил бывший американский посол в СССР Джек Мэтлок.
В статье для издания The Responsible Statecraft отставной дипломат написал, что киевский режим поставил перед собой невыполнимые задачи. Все попытки Украины вернуть утраченные земли приведут к новому витку эскалации и закончатся для страны серьезными последствиями.
«Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что старший помощник Атлантического совета Харлан Ульман призвал президента Владимира Зеленского пойти на переговоры ради спасения Украины.